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В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу

В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым "О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной служб
Армия
1 октября 2021 г. 06:00
В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым "О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", в Азербайджане начался призыв на срочную действительную военную службу.

Как передает Report, согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" будут уволены в запас с 1 по 30 октября 2021 года.

Призывники, которые будут отправлены на срочную действительную военную службу, были проинформированы Государственной службой о назначении на места службы в Вооруженных силах 25 сентября посредством SMS-сообщений.

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