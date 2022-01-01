В Азербайджане начался очередной призыв на действительную военную службу

В Азербайджане начался очередной призыв на действительную военную службу и увольнение в запас военнослужащих срочной действительной военной службы. Как сообщает Report, призыв осуществляется в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от

В Азербайджане начался очередной призыв на действительную военную службу и увольнение в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.



Как сообщает Report, призыв осуществляется в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 ноября 2021 года.

Согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики будут отправлены на действительную военную службу с 1 по 30 января 2021 года.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" будут уволены в запас с 1 по 30 января 2021 года.