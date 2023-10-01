В Азербайджане начался очередной осенний призыв на военную службу

В Азербайджане начался очередной осенний призыв на военную службу.

В Азербайджане начался очередной осенний призыв на военную службу.

Как передает Report , отправка на действительную военную службу осуществляется в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "О призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Согласно документу, с 1 по 30 октября 2023 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 октября 2023 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный Законом Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".