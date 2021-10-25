В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса

В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса.

В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса.

Об этом Report сообщили в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

"В соответствии со статьей 45 закона "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащие призываются на военные учения, военную проверку и специальные сборы в период пребывания в запасе.

В настоящее время Госслужбой осуществляется призыв военнослужащих запаса на военные учебные сборы по различным специальностям", - сообщили в Госслужбе.