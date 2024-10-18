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В Азербайджане начались очередные учебные сборы с военнообязанными

В Азербайджане начались очередные учебные сборы с военнообязанными 10:55
Армия
18 октября 2024 г. 11:21
В Азербайджане начались очередные учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях Азербайджана начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По данным ведомства, после прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра, военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

В ходе сборов они пройдут обучение тактико-техническим характеристикам, правилам применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале Азербайджанской армии, а также элементам строевой подготовки.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных запаса, а также совершенствование их практических навыков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi vəzifəlilərin növbəti təlim toplanışı başlayıb

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