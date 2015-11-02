Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начались курсы оперативного планирования НАТО.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По информации, курсы проводятся на основе Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана с НАТО на 2015 год.

Тема учебных курсов, проводимых в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил Мобильной учебной группой расположенного в Брунссуме Командования объединенных сил НАТО, называется "Процесс оперативного планирования НАТО".

На курсы привлечены офицеры министерства обороны, ВВС, Военно-морского флота и других видов войск.

За время курсов участников проинформируют о военной структуре альянса и партнерстве, процессе оперативного планирования, ее фазах, силах быстрого реагирования НАТО и пр.

Учебные курсы завершатся 6 ноября.