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    ​В Азербайджане начались курсы оперативного планирования НАТО

    К курсам привлечены офицеры министерства обороны, ВВС, Военно-морского флота и других видов войск

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начались курсы оперативного планирования НАТО.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    По информации, курсы проводятся на основе Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана с НАТО на 2015 год.

    Тема учебных курсов, проводимых в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил Мобильной учебной группой расположенного в Брунссуме Командования объединенных сил НАТО, называется "Процесс оперативного планирования НАТО".

    На курсы привлечены офицеры министерства обороны, ВВС, Военно-морского флота и других видов войск.

    За время курсов участников проинформируют о военной структуре альянса и партнерстве, процессе оперативного планирования, ее фазах, силах быстрого реагирования НАТО и пр.

    Учебные курсы завершатся 6 ноября. 

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