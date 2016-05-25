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    В Азербайджане изменится срок рассмотрения обращений военнослужащих и членов их семей

    В настоящее время этот срок согласно законодательству составляет 15 дней

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается срок рассмотрения обращений военнослужащих и членов их семей.

    Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте об изменениях к закону "О статусе военнослужащих", предложенных на сегодняшнем заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса. 

    Согласно законопроекту изменений, обращения военнослужащих и членов их семей будут рассматриваться не позднее 15 рабочих дней со дня их поступления.

    В настоящее время этот срок согласно законодательству составляет 15 дней.

    Законопроект после обсуждений будет рекомендован на последнее пленарное заседание парламента, которое состоится 31 мая.

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