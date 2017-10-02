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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане изменены структуры, занимающиеся регистрацией призывников и военнообязанных.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект изменений в закон "О воинской обязанности и воинской службе".

Согласно изменению, предлагается изменение 2-го пункта 4-й статьи закона (организация воинского учета).

Так, воинский учет перешедших в запас в Службе внешней разведки и Службе госбезопасности военнообязанных, а также выдача им военных билетов будет осуществляться самими этими органами.

Сообщается, что СВР и СГБ как субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности, осуществляют деятельность, представляющую государственную тайну, разглашение которой недопустимо.

Принцип сохранения на воинской службе и неразглашение принадлежности к данным органам некоторых лиц может быть нарушен при увольнении в запас.

По действующему законодательству, согласно закону "О воинской обязанности и воинской службе", регистрация призывников и всех военнообязанных осуществляется Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу на основе открытых списков по месту жительства.

В то же время по закону "О разведке и контрразведке", лица, составляющие запас субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, регистрируются в самих органах и призываются на тренировочные сборы в предусмотренном законодательством Азербайджана порядке.

С целью устранения противоречий между законами предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и воинской службе".

Проект изменений был вынесен на голосование и принят.