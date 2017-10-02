Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане изменены структуры, занимающиеся регистрацией призывников и военнообязанных.
Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект изменений в закон "О воинской обязанности и воинской службе".
Согласно изменению, предлагается изменение 2-го пункта 4-й статьи закона (организация воинского учета).
Так, воинский учет перешедших в запас в Службе внешней разведки и Службе госбезопасности военнообязанных, а также выдача им военных билетов будет осуществляться самими этими органами.
Сообщается, что СВР и СГБ как субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности, осуществляют деятельность, представляющую государственную тайну, разглашение которой недопустимо.
Принцип сохранения на воинской службе и неразглашение принадлежности к данным органам некоторых лиц может быть нарушен при увольнении в запас.
По действующему законодательству, согласно закону "О воинской обязанности и воинской службе", регистрация призывников и всех военнообязанных осуществляется Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу на основе открытых списков по месту жительства.
В то же время по закону "О разведке и контрразведке", лица, составляющие запас субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, регистрируются в самих органах и призываются на тренировочные сборы в предусмотренном законодательством Азербайджана порядке.
С целью устранения противоречий между законами предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и воинской службе".
Проект изменений был вынесен на голосование и принят.
İlkin PirəliАвтор новости