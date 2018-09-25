Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане изготовлена крупнокалиберная снайперская винтовка (ручная пушка).

Как сообщает Report, новое снайперское оружие было произведено на одном из заводов министерства оборонной промышленности.

Вес ручного оружия размером 23x115 мм составляет 34 кг.

Снаряд, выпущенный из оружия, способен преодолевать расстояние в 6 километров. Оружие способно с точностью поражать цель на расстоянии 2 км.

Оружие было впервые продемонстрировано на 3-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018.

В ближайшее время после тестирования оружие будет передано на вооружение ВС Азербайджана.