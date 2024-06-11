В Азербайджане и Иране пройдут тактические учения

12 июня будут проведены тактические учения с подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Нахчыванской Автономной Республике.

12 июня будут проведены тактические учения с подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях будут задействованы личный состав, боевая техника, авиационные средства и беспилотные летательные аппараты.

На основе достигнутой между Азербайджаном и Ираном договоренности, в это же время тактические учения будут проводиться на территории Ирана с привлечением соответствующих сил и средств армии этой страны.

В ходе учений стороны будут координировать выполнение задач по защите стратегических объектов и коммуникаций от возможных диверсий.