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В Азербайджане и Иране пройдут тактические учения

В Азербайджане и Иране пройдут тактические учения 12 июня будут проведены тактические учения с подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Нахчыванской Автономной Республике.
Армия
11 июня 2024 г. 19:04
В Азербайджане и Иране пройдут тактические учения

12 июня будут проведены тактические учения с подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях будут задействованы личный состав, боевая техника, авиационные средства и беспилотные летательные аппараты.

На основе достигнутой между Азербайджаном и Ираном договоренности, в это же время тактические учения будут проводиться на территории Ирана с привлечением соответствующих сил и средств армии этой страны.

В ходе учений стороны будут координировать выполнение задач по защите стратегических объектов и коммуникаций от возможных диверсий.

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Версия на английском языке Tactical exercises to be held in Azerbaijan and Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İranda taktiki təlimlər keçiriləcək

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