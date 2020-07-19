В Азербайджане добровольцами в армию записались 38 тыс. человек

На сегодняшний день в Азербайджане почти 38 тыс. граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Сл

На сегодняшний день в Азербайджане почти 38 тыс. граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу поблагодарила граждан за проявленный патриотизм.