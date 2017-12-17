В Азербайджане ассортимент изделий оборонного назначения возрос до 1200 наименований

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Количество предприятий обороной промышленности в Азербайджане доведено до 58, а ассортимент изделий возрос до 1200 наименований. В целом совокупный объем производства продукции возрос в 6,7 раза, а объем изделий оборонного назначения в 42 раза.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра оборонной промышленности Явера Джамалова в газете «Азербайджан».

"В июне этого года завершены комплексные работы на двух производственных предприятиях и они введены в эксплуатацию при участии Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, после чего количество их достигло 58", - сказал министр. По его словам, производственные предприятия оснащены необходимым современным технологическим оборудованием, а также укомплектованы закупленными у компаний и фирм развитых стран станками, специальными приборами и инструментами.

"По итогам 11 месяцев текущего года объем продукций оборонного назначения, переданных силовым структурам, вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объемов производства изделий оборонного и специального назначения увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот прирост обеспечен за счет экспортных операций. Доля упомянутых изделий в совокупном объеме производимой продукции составляет 91,5 процента", - сказал министр.

Явер Джамалов отметил, что по сравнению с 2007 годом в 2017 году общий объем продукции вырос в 6,7 раза, а выпуск продукции оборонного назначения увеличился в 42 раза. В целом ассортимент изделий оборонного назначения, производство которых освоено, возрос, увеличившись с 213 до 1200 наименований.