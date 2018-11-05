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    В Азербайджан прибыли военные эксперты из Беларуси

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего военного сотрудничества на 2018 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Беларусь, в Баку проходит рабочая встреча между экспертами соответствующих структур обеих стран.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В ходе встречи, которая продлится до 8 ноября, эксперты проведут обсуждения по инженерно-техническому обеспечению на основе взаимного обмена опытом.

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