В Азербайджан прибыли военные эксперты из Беларуси

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего военного сотрудничества на 2018 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Беларусь, в Баку проходит рабочая встреча между экспертами соответствующих структур обеих стран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи, которая продлится до 8 ноября, эксперты проведут обсуждения по инженерно-техническому обеспечению на основе взаимного обмена опытом.