В Азербайджан прибыл Главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ 6-го октября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с Главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майором авиации Нурланом Карбеновым.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Военно-воздушными силами двух стран, а также вопросах, представляющих взаимный интерес.

В ходе визита предусмотрено ознакомление делегации с авиабазами Военно-воздушных сил Азербайджана.