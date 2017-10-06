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    В Азербайджан прибыл Главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана

    В ходе визита предусмотрено ознакомление делегации с авиабазами Военно-воздушных сил Азербайджана
    © Mod.gov.az

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ 6-го октября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с Главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майором авиации Нурланом Карбеновым.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Военно-воздушными силами двух стран, а также вопросах, представляющих взаимный интерес.

    В ходе визита предусмотрено ознакомление делегации с авиабазами Военно-воздушных сил Азербайджана.

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