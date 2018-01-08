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    В Азербайджан прибудет главком ОВС НАТО в Европе

    Визит намечен на конец января

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в январе, как ожидается, посетит с визитом Баку.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц сообщил портал BuzzFeed. 

    "Позднее в этом месяце генерал Кертис Скапарротти, главнокомандующий объединенными силами в Европе, должен встретиться с генералом Валерием Герасимовым, главой Генерального штаба российских Вооруженных сил, в Баку, в Азербайджане", - говорится в материале.

    В нем отмечается, что это станет первой такой встречей с 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой. 

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