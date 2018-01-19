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    В Азербайджан поступила новая партия современной военной техники российского производства - ВИДЕО

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    19-го января в страну поступила очередная партия новой военной техники. Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта.

    Отметим, что имеющий большие огневые возможности и высокую проходимость в горных условиях данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016-го года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность.

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