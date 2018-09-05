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    В АВВУ имени Гейдара Алиева проводятся учебно-методические сборы

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском высшем военном училище (АВВУ) имени Гейдара Алиева проводятся учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским составом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, выступивший на сборах начальник Высшего военного училища, генерал-майор Физули Салахов, проанализировав деятельность, осуществленную в течение прошедшего периода, довел до участников мероприятия задачи, предстоящие выполнить в новом учебном периоде, в частности, указания министра обороны.

    Генерал-майор Ф.Салахов подчеркнул важность уделения особого внимания подготовке офицерских кадров, а также своевременному и точному выполнению предстоящих задач боевой подготовки.

    Учебно-методические сборы продлятся до 7 сентября.

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