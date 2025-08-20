В авиационных подразделениях ВВС выполнены учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах

В авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах Super Mushshak.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

После проверки состояния здоровья военных пилотов, их ознакомления с правилами безопасности и проведения контрольного осмотра авиационных средств, летные экипажи приступили к выполнению задач учебно-тренировочных полетов.

В соответствии с планом молодые летчики успешно выполнили задачи по взлету и посадке, полетам по заданным маршрутам как индивидуально, так и в составе авиационных групп, выполнению пилотажных маневров на различных высотах, а также другие задачи.

Были выполнены все задачи, поставленные в ходе учебных полетов, цель которых состояла в повышении уровня профессиональной подготовки и отработке практических навыков военных пилотов.