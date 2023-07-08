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В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль

В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль В столице Казахстана - Астане состоялась торжественная церемония закрытия первого Международного военно-музыкального фестиваля "Астана - караван культуры".
Армия
8 июля 2023 г. 20:17
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль

В столице Казахстана - Астане состоялась торжественная церемония закрытия первого Международного военно-музыкального фестиваля "Астана - караван культуры".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

На церемонии, состоявшейся в ледовом дворце "Барыс Арена", песни, исполненные солистами стран-участниц в сопровождении военных оркестров, военные марши и национальные танцы вызвали большой интерес зрителей.

Отметим, что на фестивале, посвященном 25-летию города Астана, нашу страну представляли Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева и творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstanada keçirilən hərbi-musiqi festivalı başa çatıb

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