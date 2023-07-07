В Астане состоялась церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля

В столице Казахстана - Астане состоялась торжественная церемония открытия первого Международного военно-музыкального фестиваля "Астана - караван культуры".
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Выступления солистов стран-участниц на торжественной церемонии открытия были встречены с большим интересом и овациями.
На фестивале нашу страну представляют Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева и творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова. Участники исполнят песни, представят национальные танцы и выступления, отражающие самобытный фольклор.
Отметим, что в фестивале, посвященном 25-летию города Астана, участвуют творческие коллективы Вооруженных Сил Азербайджана, Казахстана, Китая, Индии, Узбекистана, России, Турции и Японии, а в качестве наблюдателей - делегация Пакистана.