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В Астане состоялась церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля

В Астане состоялась церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля В столице Казахстана - Астане состоялась торжественная церемония открытия первого Международного военно-музыкального фестиваля "Астана - караван культуры".
Армия
7 июля 2023 г. 09:09
В Астане состоялась церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля

В столице Казахстана - Астане состоялась торжественная церемония открытия первого Международного военно-музыкального фестиваля "Астана - караван культуры".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Выступления солистов стран-участниц на торжественной церемонии открытия были встречены с большим интересом и овациями.

На фестивале нашу страну представляют Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева и творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова. Участники исполнят песни, представят национальные танцы и выступления, отражающие самобытный фольклор.

Отметим, что в фестивале, посвященном 25-летию города Астана, участвуют творческие коллективы Вооруженных Сил Азербайджана, Казахстана, Китая, Индии, Узбекистана, России, Турции и Японии, а в качестве наблюдателей - делегация Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstanada beynəlxalq hərbi-musiqi festivalında Azərbaycan mahnıları nümayiş etdiriləcək

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