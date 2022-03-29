Минобороны: В артиллерийских подразделениях выполнены огневые задачи

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год артиллерийские подразделения Сухопутных войск выполнили задачи по огневой подготовке.

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год артиллерийские подразделения Сухопутных войск выполнили задачи по огневой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений, проводимых с целью повышения полевых и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения после выполнения передислокации заняли огневые позиции в назначенных местах.

Было отработано приведение артиллерийских установок в боевое состояние, управление огнем во взаимодействии с различными родами войск и др. Повышена способность командного состава к быстрому принятию решений, усовершенствованы знания и навыки военнослужащих.

Подразделения, уничтожив цели условного противника точным огнем, успешно выполнили поставленные задачи.