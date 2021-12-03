О нас
Report Georgia
Аудио новости

В артиллерийских подразделениях состоялись учения с боевой стрельбой

В артиллерийских подразделениях состоялись учения с боевой стрельбой В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в подразделениях ракетных и артиллерийских войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
3 декабря 2021 г. 13:06
В артиллерийских подразделениях состоялись учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в подразделениях ракетных и артиллерийских войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На учениях во взаимодействии с другими родами войск были отработаны приемы управления огнем, отточены навыки принятия командирами оперативных решений, усовершенствованы знания и умения военнослужащих.

В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения были выведены в районы сосредоточения, заняв огневые позиции в назначенных районах.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоArtillery Units hold live-fire exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri döyüş atışlı təlimlər keçirib

Другие новости из категории

Начальник ГПС посетил пограничников, раненых в результате крушения вертолета
Начальник ГПС посетил пограничников, раненых в результате крушения вертолета
3 декабря 2021 г. 11:35
Прапорщик азербайджанской армии погиб, сорвавшись со скалы
Прапорщик азербайджанской армии погиб, сорвавшись со скалы
3 декабря 2021 г. 11:03
Советник юстиции: В Азербайджане сократилось число преступлений против военной службы
Советник юстиции: В Азербайджане сократилось число преступлений против военной службы
2 декабря 2021 г. 19:22
Начальник ГПС посетил могилы военнослужащих, погибших при крушении вертолета
ФотоНачальник ГПС посетил могилы военнослужащих, погибших при крушении вертолета
2 декабря 2021 г. 17:20
ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты с применением БПЛА Bayraktar
ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты с применением БПЛА Bayraktar
2 декабря 2021 г. 14:42
Погибший при крушении вертолета военнослужащий похоронен в Аллее шехидов Бейлагана
ФотоПогибший при крушении вертолета военнослужащий похоронен в Аллее шехидов Бейлагана
2 декабря 2021 г. 12:02
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
1 декабря 2021 г. 15:49
Погибшие при крушении вертолета похоронены на II Аллее шехидов
ФотоПогибшие при крушении вертолета похоронены на II Аллее шехидов
1 декабря 2021 г. 14:57
Эльчин Гулиев: Склоняю голову перед родителями всех шехидов
Эльчин Гулиев: Склоняю голову перед родителями всех шехидов
1 декабря 2021 г. 13:39
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi