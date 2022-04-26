В артиллерийских подразделениях проводятся курсы по передовому наблюдению

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, проводятся подготовительные курсы по передовому наблюдению с командирами групп огневой поддержки в ракетных и артиллерийских подразделениях армии.

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, проводятся подготовительные курсы по передовому наблюдению с командирами групп огневой поддержки в ракетных и артиллерийских подразделениях армии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий военнослужащие изучают тактико-технические особенности состоящих на вооружении современных артиллерийских средств наблюдения и правила их применения. Кроме того, артиллерийские разведчики совершенствуют практические навыки по обнаружению координат цели с помощью оптических устройств и по управлению огнем.

По окончании теоретических занятий артиллеристы с высоким профессионализмом выполнили огневые задачи по обозначенным целям условного противника.