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В артиллерийских подразделениях проводятся курсы по передовому наблюдению

В артиллерийских подразделениях проводятся курсы по передовому наблюдению Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, проводятся подготовительные курсы по передовому наблюдению с командирами групп огневой поддержки в ракетных и артиллерийских подразделениях армии.
Армия
26 апреля 2022 г. 09:13
В артиллерийских подразделениях проводятся курсы по передовому наблюдению

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, проводятся подготовительные курсы по передовому наблюдению с командирами групп огневой поддержки в ракетных и артиллерийских подразделениях армии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий военнослужащие изучают тактико-технические особенности состоящих на вооружении современных артиллерийских средств наблюдения и правила их применения. Кроме того, артиллерийские разведчики совершенствуют практические навыки по обнаружению координат цели с помощью оптических устройств и по управлению огнем.

По окончании теоретических занятий артиллеристы с высоким профессионализмом выполнили огневые задачи по обозначенным целям условного противника.

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Версия на английском языке ФотоTraining courses on forward observation held in artillery units
Версия на азербайджанском языке ФотоArtilleriya bölmələrində ön müşahidə üzrə hazırlıq kursu keçirilir

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