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В армии Азербайджана завершился процесс распределения призывников по воинским частям

В армии Азербайджана завершился процесс распределения призывников по воинским частям 24 сентября состоялось заседание комиссии в составе начальников главных управлений, управлений министерства и уполномоченных офицеров Генерального штаба азербайджанской армии, сформированной на основании соответствующего приказа министра обороны.
Армия
25 сентября 2021 г. 15:01
В армии Азербайджана завершился процесс распределения призывников по воинским частям

24 сентября состоялось заседание комиссии в составе начальников главных управлений, управлений министерства и уполномоченных офицеров Генерального штаба азербайджанской армии, сформированной на основании соответствующего приказа министра обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На совещании был обсужден вопрос распределения призывников с целью комплектования воинских частей армии Азербайджана.

На основании соответствующего распоряжения Верховного Главнокомандующего, согласно "Плану отправки призывников в воинские части в октябре 2021 года", распределение призывников по воинским частям велось абсолютно прозрачно при помощи специального компьютерного программного обеспечения с учетом экстерриториального принципа.

Отметим, что к работе комиссии были привлечены представители Службы государственной безопасности и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army conduct distribution process of conscripts to military units
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda çağırışçıların hərbi hissələr üzrə bölgüsü keçirilib

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