О нас

В Азербайджанской армии совершенствуются боевые навыки экипажей БМП

В Азербайджанской армии совершенствуются боевые навыки экипажей БМП В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся занятия в целях совершенствования боевых навыков экипажей боевых машин пехоты (БМП).
Армия
27 апреля 2023 г. 10:38
В Азербайджанской армии совершенствуются боевые навыки экипажей БМП

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся занятия в целях совершенствования боевых навыков экипажей боевых машин пехоты (БМП).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На занятиях с боевой стрельбой, проводимых на общевойсковом полигоне, экипажи БМП выполнили практические упражнения по вождению и огневой подготовке.

Преодолевая различные препятствия, экипажи успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами в труднопроходимой местности и ведению огня из бронетехники.

Основной целью проведения занятий является совершенствование индивидуальных навыков военнослужащих и повышение боеспособности подразделений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Combat skills of Azerbaijani Army's IFV crews improved
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun PDM ekipajları zirehli texnikadan atışlar icra ediblər

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi