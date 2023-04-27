В Азербайджанской армии совершенствуются боевые навыки экипажей БМП

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся занятия в целях совершенствования боевых навыков экипажей боевых машин пехоты (БМП).
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
На занятиях с боевой стрельбой, проводимых на общевойсковом полигоне, экипажи БМП выполнили практические упражнения по вождению и огневой подготовке.
Преодолевая различные препятствия, экипажи успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами в труднопроходимой местности и ведению огня из бронетехники.
Основной целью проведения занятий является совершенствование индивидуальных навыков военнослужащих и повышение боеспособности подразделений.