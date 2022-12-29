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В армии Азербайджана состоялись учебно-методические сборы по теме медицины

В армии Азербайджана состоялись учебно-методические сборы по теме медицины Согласно утвержденному плану подготовки, в Главном клиническом госпитале Министерства обороны состоялись учебно-методические сборы по итогам 2022 года.
Армия
29 декабря 2022 г. 15:32
В армии Азербайджана состоялись учебно-методические сборы по теме медицины

Согласно утвержденному плану подготовки, в Главном клиническом госпитале Министерства обороны состоялись учебно-методические сборы по итогам 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На сборах с участием начальников медицинских служб видов войск, командиров и начальников медицинских воинских частей и учреждений были заслушаны подробные доклады о медицинской деятельности, проделанной в Азербайджанской Армии в нынешнем году.

Было отмечено, что в течение 2022 года во всех военно-медицинских учреждениях квалифицированными медицинскими работниками на высоком уровне была оказана необходимая медицинская помощь военнослужащим, регулярно проводились профилактические мероприятия в целях предотвращения распространения заболеваний среди личного состава.

На сборах были подробно обсуждены и другие темы в области военной медицины.

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Версия на английском языке ФотоTraining-methodological sessions held at Main Clinical Hospital of Defense Ministry 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda tibb sahəsində görülən işlər müzakirə olunub

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