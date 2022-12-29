В армии Азербайджана состоялись учебно-методические сборы по теме медицины

Согласно утвержденному плану подготовки, в Главном клиническом госпитале Министерства обороны состоялись учебно-методические сборы по итогам 2022 года.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На сборах с участием начальников медицинских служб видов войск, командиров и начальников медицинских воинских частей и учреждений были заслушаны подробные доклады о медицинской деятельности, проделанной в Азербайджанской Армии в нынешнем году.
Было отмечено, что в течение 2022 года во всех военно-медицинских учреждениях квалифицированными медицинскими работниками на высоком уровне была оказана необходимая медицинская помощь военнослужащим, регулярно проводились профилактические мероприятия в целях предотвращения распространения заболеваний среди личного состава.
На сборах были подробно обсуждены и другие темы в области военной медицины.