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В армии Азербайджана проводятся тактические учения "Волна Хазри"

В армии Азербайджана проводятся тактические учения "Волна Хазри" В соответствии с планом подготовки на 2023 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся совместные тактические учения "Волна Хазри" с участием Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск (СВ), Военно-воздушн
Армия
20 июля 2023 г. 18:22
В армии Азербайджана проводятся тактические учения Волна Хазри

В соответствии с планом подготовки на 2023 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся совместные тактические учения "Волна Хазри" с участием Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск (СВ), Военно-воздушных сил (ВВС) и Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

20 июля руководящий состав Министерства обороны прибыл на военно-морскую базу для наблюдения за ходом учений по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории штаба ВМС, почтена его светлая память.

Затем командующий ВМС вице-адмирал Субхан Бекиров доложил министру обороны о ходе учений и задачах, которые предстоит выполнить.

Было сообщено, что охрана и оборона азербайджанского сектора Каспийского моря организована силами и средствами ВМС на высоком уровне. Наши территориальные воды находятся под непрерывным наблюдением посредством БПЛА и других технических средств.

Было отмечено, что основной целью учений является отработка совместных действий командиров и штабных офицеров в случае возникновения угрозы в наших территориальных водах, а также совершенствование знаний и навыков управления подразделениями в бою.

На учениях, проводимых в три этапа, выполняются действия по различным эпизодам.

Министр обороны, понаблюдавший за ходом учений в азербайджанском секторе Каспийского моря, высоко оценил профессионализм военнослужащих.

Отметим, что в учениях задействованы 1500 человек личного состава, боевые корабли ВМС, суда обеспечения, сторожевые корабли береговой охраны ГПС, вертолеты, БПЛА ВВС и боевые бронированные машины Сухопутных войск.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu PUA, helikopter və gəmilərlə Xəzər dənizində təlimlərə başlayıb

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