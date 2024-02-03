В армии Азербайджана проводятся практические занятия

В видах войск и воинских частях армии Азербайджана проводятся практические занятия нового учебного периода согласно плану боевой подготовки.

В видах войск и воинских частях армии Азербайджана проводятся практические занятия нового учебного периода согласно плану боевой подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках занятий выполняются задачи по подготовке боевой техники и артиллерийских установок, выведенных из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения по сигналу тревоги, к боевому применению на огневых позициях.

"На занятиях, которые проводятся в целях поддержания боевой подготовки войск на высоком уровне, обеспечения стабильного, бесперебойного и оперативного управления подразделениями, военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм", - говорится в сообщении оборонного ведомства.