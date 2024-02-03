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В армии Азербайджана проводятся практические занятия

В армии Азербайджана проводятся практические занятия В видах войск и воинских частях армии Азербайджана проводятся практические занятия нового учебного периода согласно плану боевой подготовки.
Армия
3 февраля 2024 г. 12:05
В армии Азербайджана проводятся практические занятия

В видах войск и воинских частях армии Азербайджана проводятся практические занятия нового учебного периода согласно плану боевой подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках занятий выполняются задачи по подготовке боевой техники и артиллерийских установок, выведенных из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения по сигналу тревоги, к боевому применению на огневых позициях.

"На занятиях, которые проводятся в целях поддержания боевой подготовки войск на высоком уровне, обеспечения стабильного, бесперебойного и оперативного управления подразделениями, военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Practical classes held in troops and military units of Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda məşğələlər: həyəcan siqnalı verilib, döyüş texnikası atəş mövqelərinə çıxarılıb

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