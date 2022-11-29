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В армии Азербайджана проводится курс по снайперской подготовке

В армии Азербайджана проводится курс по снайперской подготовке Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в армии Азербайджана проводится «Курс по снайперской подготовке».
Армия
29 ноября 2022 г. 17:47
В армии Азербайджана проводится курс по снайперской подготовке

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в армии Азербайджана проводится «Курс по снайперской подготовке».

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с учебной программой офицеры, обладающие обширными военными знаниями и опытом, обучают курсантов тактико-техническим характеристикам различного снайперского оружия и правилам обращения с ним. В целях совершенствования навыков использования снайперского оружия участники выполняют практическую стрельбу.

Успешно окончившим курс, организованный в целях дальнейшего повышения боеспособности военнослужащих, будут вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda "Snayper hazırlığı kursu" keçirilir

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