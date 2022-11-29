Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в армии Азербайджана проводится «Курс по снайперской подготовке».
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В соответствии с учебной программой офицеры, обладающие обширными военными знаниями и опытом, обучают курсантов тактико-техническим характеристикам различного снайперского оружия и правилам обращения с ним. В целях совершенствования навыков использования снайперского оружия участники выполняют практическую стрельбу.
Успешно окончившим курс, организованный в целях дальнейшего повышения боеспособности военнослужащих, будут вручены сертификаты.