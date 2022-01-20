О нас
Report Georgia
Аудио новости

В армии Азербайджана провели мероприятия по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января

В армии Азербайджана провели мероприятия по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января Согласно плану, утвержденному министром обороны, по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января в Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий.
Армия
20 января 2022 г. 15:50
В армии Азербайджана провели мероприятия по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января

Согласно плану, утвержденному министром обороны, по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января в Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили Аллеи шехидов, а также памятники, воздвигнутые в память о жертвах трагедии.

Состоялись мероприятия в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, Гянджинском гарнизонном идеологическом и культурном центре, были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, представлены книжные выставки, посвященные трагедии 20 Января.

Светлая память шехидов была почтена в Азербайджанской армии минутой молчания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSeries of events held in Azerbaijan Army on anniversary of January 20 tragedy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda 20 Yanvarla bağlı silsilə tədbirlər keçirilib

Самое важное

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi