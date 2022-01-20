В армии Азербайджана провели мероприятия по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января

Согласно плану, утвержденному министром обороны, по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января в Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий.

Согласно плану, утвержденному министром обороны, по случаю 32-й годовщины трагедии 20 Января в Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили Аллеи шехидов, а также памятники, воздвигнутые в память о жертвах трагедии.

Состоялись мероприятия в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, Гянджинском гарнизонном идеологическом и культурном центре, были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, представлены книжные выставки, посвященные трагедии 20 Января.

Светлая память шехидов была почтена в Азербайджанской армии минутой молчания.