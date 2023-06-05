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В армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы с начальниками артиллерии

В армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы с начальниками артиллерии В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, проведены учебно-методические сборы с начальниками артиллерии подразделений и объединений Сухопутных войск.
Армия
5 июня 2023 г. 12:44
В армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы с начальниками артиллерии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, проведены учебно-методические сборы с начальниками артиллерии подразделений и объединений Сухопутных войск.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала были проверены теоретические знания офицеров по ведению современного общевойскового боя.

В ходе сборов были проведены занятия по развертыванию пунктов управления в условиях, соответствующих боевой обстановке, составлению необходимых отчетов, определению целевых координат с помощью оптических приборов, поддержанию взаимной связи между подразделениями и управлению огнем.

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Версия на английском языке Training-methodical sessions held with artillery chiefs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda artilleriya rəisləri ilə təlim-metodiki toplanış keçirilib

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