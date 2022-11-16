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В армии Азербайджана проведены показательные батальонно-тактические учения

В армии Азербайджана проведены показательные батальонно-тактические учения В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в азербайджанской армии состоялись показательные батальонно-тактические учения.
Армия
16 ноября 2022 г. 11:08
В армии Азербайджана проведены показательные батальонно-тактические учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в азербайджанской армии состоялись показательные батальонно-тактические учения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

На основании разведданных, полученных в соответствии с планом учений, адаптированных к условиям реального боя, была определена территория вероятного совершения провокации диверсионной группой условного противника.

Покинув пункт постоянной дислокации в целях пресечения возможной провокации, батальон выдвинулся в район сосредоточения и успешно выполнил первое задание, нейтрализовав условного противника.

На последующем этапе были установлены наблюдательные посты, подразделения провели поисковые операции в населенных пунктах.

Основной целью проведения учений является совершенствование взаимодействия между штабом и подразделениями при приведении батальона в состояние боевой готовности, а также развитие навыков командиров по управлению боем и оперативному принятию решений.

В результате действий, выполненных с высоким профессионализмом, были достигнуты все поставленные на учениях цели.

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Версия на английском языке Demonstration battalion tactical exercises held in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda nümunəvi tabor taktiki təlimi keçirilib

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