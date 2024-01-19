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В армии Азербайджана проведено 423 военных тренинга в 2023 году

В армии Азербайджана проведено 423 военных тренинга в 2023 году В армии Азербайджана проведено 423 военных тренинга в 2023 году, военнослужащие страны приняли участие в 21 международном учении.
Армия
19 января 2024 г. 12:57
В армии Азербайджана проведено 423 военных тренинга в 2023 году

В армии Азербайджана проведено 423 военных тренинга в 2023 году, военнослужащие страны приняли участие в 21 международном учении.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече сотрудников Минобороны с представителями медиа в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии.

Согласно данным, в прошлом году в азербайджанской армии проведено 143 тактико-специальных, 261 тактический, 8 летно-тактических, 4 командно-штабных мобилизационных тренинга и 7 корабельно-боевых тренингов.

Кроме того, азербайджанские военные за год приняли участие в 21 международном учении в Азербайджане и за пределами страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda ötən il 423 təlim keçirilib

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