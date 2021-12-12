О нас
Report Georgia
Аудио новости

В армии Азербайджана проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера

В армии Азербайджана проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 12 декабря во всех родах войск Азербайджанской Армии, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, специальных военно-учебных заведениях был проведен ряд мероприятий
Армия
12 декабря 2021 г. 16:09
В армии Азербайджана проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера

По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 12 декабря во всех родах войск Азербайджанской Армии, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, специальных военно-учебных заведениях был проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На мероприятиях с участием личного состава и представителей общественности сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности нашей республики, прозвучал государственный гимн.

Выступившие на мероприятиях поведали о славном жизненном пути и исторических заслугах общенационального лидера перед Родиной. Было отмечено, что в результате дальновидной внутренней и внешней политики Гейдара Алиева в годы его руководства Азербайджаном авторитет нашей страны возрос, было достигнуто всестороннее развитие, обеспечена вечная и нерушимая независимость.

Подчеркивалось, что Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев успешно продолжает политику Общенационального лидера во всех отраслях, в том числе и в деле армейского строительства.

На мероприятиях были продемонстрированы документальные фильмы, повествующие о славной жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSeries of events held in Azerbaijani Army on National Leader's Remembrance Day
Версия на азербайджанском языке ФотоÜmummilli Liderin anım günü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

Самое важное

Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
11 декабря 2021 г. 12:12
В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19
В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19
11 декабря 2021 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi