В армии Азербайджана начался новый учебный период

Согласно плану подготовки на 2023 год, в войсках, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.

Согласно плану подготовки на 2023 год, в войсках, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях состоялся вынос боевого знамени на плац, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

До личного состава были доведены приказы и требования министра обороны в связи с началом нового учебного периода. Была отмечена важность повышения профессионализма военнослужащих, качества и интенсивности проводимых учений и тренировок в новом учебном периоде.

В заключение состоялся торжественный проход личного состава перед трибуной.

Отметим, что в связи с началом нового учебного периода будут осуществлены мероприятия по проверке боеготовности воинских частей. Покинув по тревоге пункты постоянной дислокации, подразделения направятся к учебным центрам и общевойсковым полигонам.

Основное внимание на занятиях уделено совершенствованию навыков оперативного принятия решений командирами, совершенствованию взаимодействия войск и повышению боеспособности подразделений.