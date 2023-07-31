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В армии Азербайджана начался новый учебный период

В армии Азербайджана начался новый учебный период Согласно плану подготовки на 2023 год, в войсках, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.
Армия
31 июля 2023 г. 16:44
В армии Азербайджана начался новый учебный период

Согласно плану подготовки на 2023 год, в войсках, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях состоялся вынос боевого знамени на плац, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

До личного состава были доведены приказы и требования министра обороны в связи с началом нового учебного периода. Была отмечена важность повышения профессионализма военнослужащих, качества и интенсивности проводимых учений и тренировок в новом учебном периоде.
В заключение состоялся торжественный проход личного состава перед трибуной.

Отметим, что в связи с началом нового учебного периода будут осуществлены мероприятия по проверке боеготовности воинских частей. Покинув по тревоге пункты постоянной дислокации, подразделения направятся к учебным центрам и общевойсковым полигонам.

Основное внимание на занятиях уделено совершенствованию навыков оперативного принятия решений командирами, совершенствованию взаимодействия войск и повышению боеспособности подразделений.

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Версия на английском языке New training period begins in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda yeni tədris dövrü başlayıb

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