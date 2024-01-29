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В армии Азербайджана начался новый учебный период

В армии Азербайджана начался новый учебный период В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии проведены меропри
Армия
29 января 2024 г. 13:24
В армии Азербайджана начался новый учебный период

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии проведены мероприятия в связи с началом нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях состоялся вынос боевого знамени на плац, в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

До сведения личного состава были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, приказы и требования министра обороны о поддержании боевой подготовки войск на высоком уровне, а также другие вопросы. Отмечена важность повышения качества и интенсивности учений и тренировок, проводимых в новый учебный период.

Было отмечено, что в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки войск с использованием передовых методов и высоких технологий, в нынешнем учебном году основной целью является повышение оперативности управления подразделениями, организация слаженности между ними, дальнейшее повышение профессионализма и совершенствование практических навыков военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоNew training period begins in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda yeni tədris dövrü başlayıb

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