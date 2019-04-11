В АрМИ-2019 планируют принять участие более 30 стран

Около 206 команд могут принять участие в юбилейных V Армейских международных играх в 2019 году. Как передает со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

2 В настоящее время уже получено подтверждение об участии от 30 стран, которые готовы выставить 206 команд.

В этом году армейские игры пройдут с 3 по 17 августа. За две недели в рамках игр пройдут 32 конкурса в десяти государствах. Соревнования у себя приведут Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан и Индия.