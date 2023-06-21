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В Армении суд приговорил к 20 годам тюрьмы азербайджанского солдата

В Армении суд приговорил к 20 годам тюрьмы азербайджанского солдата В Армении приговорили к 20 годам лишения свободы азербайджанского солдата Гусейна Ахундова, который заблудился ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской АР и был взят в плен на территории Армении, якобы за убийст
Армия
21 июня 2023 г. 17:11
В Армении суд приговорил к 20 годам тюрьмы азербайджанского солдата

В Армении приговорили к 20 годам лишения свободы азербайджанского солдата Гусейна Ахундова, который заблудился ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской АР и был взят в плен на территории Армении, якобы за убийство жителя Кафана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, такое решение вынес суд общей юрисдикции Сюникской области Армении под председательством судьи Наполеона Оганяна.

Отметим, что военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглы 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглы 2003 года рождения - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости ввиду неблагоприятных погодных условий.

Позже армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у них. Также были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əsir saxlanılan azərbaycanlı əsgər 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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