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В Анкаре состоялась встреча начальников Генштабов Турции и Азербайджана

В Анкаре состоялась встреча начальников Генштабов Турции и Азербайджана Состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана, начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с начальником Генерального штаба вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.
Армия
11 сентября 2023 г. 16:06
В Анкаре состоялась встреча начальников Генштабов Турции и Азербайджана

Состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана, начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с начальником Генерального штаба вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Как сообщает Report, после официальной церемонии приветствия, состоялись встречи между сторонами один на один и с участием делегаций.

Отметим, что 11 сентября начался официальный визит К.Велиева в Турцию. Визит осуществляется по приглашению М.Гюрака.

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии проведет ряд встреч с военным руководством Турции.

В рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других областей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Türkiyə və Azərbaycan Baş Qərargah rəislərinin görüşü olub - YENİLƏNİB

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