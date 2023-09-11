В Анкаре состоялась встреча начальников Генштабов Турции и Азербайджана

Состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана, начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с начальником Генерального штаба вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.
Как сообщает Report, после официальной церемонии приветствия, состоялись встречи между сторонами один на один и с участием делегаций.
Отметим, что 11 сентября начался официальный визит К.Велиева в Турцию. Визит осуществляется по приглашению М.Гюрака.
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии проведет ряд встреч с военным руководством Турции.
В рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других областей.