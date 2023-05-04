В Анкаре прошла встреча военных юристов Азербайджана и Турции

Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана, созданию малой модели турецкой армии.

Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана, созданию малой модели турецкой армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В связи с этим делегация во главе с начальником юридического управления министерства обороны полковником юстиции Эльчином Алиевым отбыла с рабочим визитом в Турцию.

В Анкаре делегация провела встречу с начальником юридической службы министерства национальной обороны Турции генерал-майором Эсатом Махмутом Йылмазом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам изучения военного законодательства Турции, планирования совместной работы в этом направлении и другим темам.

В завершение встречи были вручены подарки и сделано совместное фото на память.

В рамках визита азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.