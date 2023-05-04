В Анкаре прошла встреча военных юристов Азербайджана и Турции

Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана, созданию малой модели турецкой армии.
Об этом Report сообщили в Минобороны.
В связи с этим делегация во главе с начальником юридического управления министерства обороны полковником юстиции Эльчином Алиевым отбыла с рабочим визитом в Турцию.
В Анкаре делегация провела встречу с начальником юридической службы министерства национальной обороны Турции генерал-майором Эсатом Махмутом Йылмазом.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам изучения военного законодательства Турции, планирования совместной работы в этом направлении и другим темам.
В завершение встречи были вручены подарки и сделано совместное фото на память.
В рамках визита азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.