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В Анкаре прошла встреча военных юристов Азербайджана и Турции

В Анкаре прошла встреча военных юристов Азербайджана и Турции Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана, созданию малой модели турецкой армии.
Армия
4 мая 2023 г. 18:51
В Анкаре прошла встреча военных юристов Азербайджана и Турции

Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана, созданию малой модели турецкой армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В связи с этим делегация во главе с начальником юридического управления министерства обороны полковником юстиции Эльчином Алиевым отбыла с рабочим визитом в Турцию.

В Анкаре делегация провела встречу с начальником юридической службы министерства национальной обороны Турции генерал-майором Эсатом Махмутом Йылмазом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам изучения военного законодательства Турции, планирования совместной работы в этом направлении и другим темам.

В завершение встречи были вручены подарки и сделано совместное фото на память.

В рамках визита азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Azərbaycan və Türkiyə hərbi hüquqşünaslarının görüşü keçirilib

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