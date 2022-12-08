В Анкаре проходит заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

В Анкаре, Турция, проходит 14-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Азербайджанская делегация посетила Парк Гейдара Алиева в Анкаре, возложила венок памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева.
Затем азербайджанская делегация посетила мавзолей - Аныткабир, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложила венок к его могиле.
Азербайджанскую делегацию сопровождали сотрудники посольства Азербайджана в Турции и аппарата военного атташе.
Затем глава делегации, ректор Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с начальником Генерального штаба Турции генералом армии Яшаром Гюлером и вторым начальником Генерального штаба генералом армии Сельчуком Байрактароглу.