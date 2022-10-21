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В Анкаре обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

В Анкаре обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией Состоялась встреча между представителями аппарата военного атташе ВС Азербайджана при посольстве страны в Турции и недавно назначенным на должность командующего ВВС Турции генералом армии Атиллой Гюланом.
Армия
21 октября 2022 г. 11:43
В Анкаре обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Состоялась встреча между представителями аппарата военного атташе ВС Азербайджана при посольстве страны в Турции и недавно назначенным на должность командующего ВВС Турции генералом армии Атиллой Гюланом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно двусторонних отношениям между Министерством обороны Азербайджана и Министерством национальной обороны Турции.

Военный атташе полковник Мушфиг Мамедов предоставил подробную информацию генералу армии Атилле Гюлану о 44-дневной Отечественной войне и проводимых на освобожденных от оккупации территориях строительных работах.

На встрече особо подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, строятся на братстве и дружбе двух стран. Отмечена необходимость продолжения рабочих связей и сотрудничества в сфере обороны.

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Версия на английском языке ФотоAnkara hosts discussions of military cooperation between Azerbaijan and Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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