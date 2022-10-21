В Анкаре обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Состоялась встреча между представителями аппарата военного атташе ВС Азербайджана при посольстве страны в Турции и недавно назначенным на должность командующего ВВС Турции генералом армии Атиллой Гюланом.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно двусторонних отношениям между Министерством обороны Азербайджана и Министерством национальной обороны Турции.
Военный атташе полковник Мушфиг Мамедов предоставил подробную информацию генералу армии Атилле Гюлану о 44-дневной Отечественной войне и проводимых на освобожденных от оккупации территориях строительных работах.
На встрече особо подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, строятся на братстве и дружбе двух стран. Отмечена необходимость продолжения рабочих связей и сотрудничества в сфере обороны.