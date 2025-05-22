В Академии БПЛА состоялась церемония выпуска

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Академии беспилотных летательных аппаратов ВВС состоялась церемония выпуска специалистов по системам беспилотных летательных аппаратов Orbiter 3HC.

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Академии беспилотных летательных аппаратов ВВС состоялась церемония выпуска специалистов по системам Orbiter 3HC.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Генерал-майор Намиг Байрамов поздравил выпускников от имени руководства Минобороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Отметим, что занятия на курсе проводились с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне и в ходе последних боевых операций.

Успешно окончившим курс выпускникам были вручены сертификаты.