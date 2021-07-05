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В Агстафинском районе именем шехида названа улица

В Агстафинском районе именем шехида названа улица Одна из улиц села Кочаскер Агстафинского района названа в честь прапорщика Яшара Бабаева, погибшего в Товузских боях.
Армия
5 июля 2021 г. 20:58
В Агстафинском районе именем шехида названа улица

Одна из улиц села Кочаскер Агстафинского района названа в честь прапорщика Яшара Бабаева, погибшего в боях в Товузском направлении.

Об этом Report сообщили члены семьи шехида.

Распоряжением главы Исполнительной власти Агстафинского района 3-я улица села Кочаскер названа в честь Я.Бабаева.

Бывший прапорщик азербайджанской армии Я.Бабаев родился в 1987 году в селе Кочаскер Агстафинского района. 14 июля 2020 года погиб в бою при отражении атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района.

19 июля 2012 года создал семью и 8 лет мечтал о ребенке. Через 2 дня после смерти Я.Бабаева - 16 июля - у него родилась дочь.

Согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, Я.Бабаев был посмертно награжден медалью "За отвагу".

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Версия на азербайджанском языке Tovuz döyüşlərinin şəhidinin adına küçə verildi

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