В Агстафе прапорщик Госпогранслужбы совершил суицид

Военнослужащий действительной военной службы отдела пограничного контроля Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенного на территории Агстафинского района, прапорщик Ализаде Тарлан Рафиг оглу покончил жизнь самоубийством в служебно

Военная прокуратура распространила информацию о самоубийстве военнослужащего Государственной пограничной службы.

В поступившем в Report сообщении пресс-службы ведомства говорится:

"10 мая в Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Государственной пограничной службы, прапорщик Ализаде Тарлан Рафиг оглу повесился в своей служебной квартире. Сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры проведен осмотр места происшествия и трупа, изъяты вещественные доказательства, запротоколированы объяснения, назначены экспертизы и выполнены другие необходимые действия. Расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства".

12:17

Военнослужащий действительной военной службы отдела пограничного контроля Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенного на территории Агстафинского района, прапорщик Ализаде Тарлан Рафиг оглу покончил жизнь самоубийством в служебной квартире.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В настоящее время совместно с прокуратурой проводятся следственные мероприятия.