В Агстафе обнаружен 26 неразорвавшийся снаряд

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе обнаружен 26 неразорвавшийся снаряд.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 4 апреля 2018 года в 13:21 из Call-центра "102" министерства внутренних дел и в 13:41 из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о том, что на именуемой 1-м совхозом территории зимнего пастбища Джейранчель Агстафинского района обнаружено 25-30 снарядов.

На основе поступившей информации на территорию была незамедлительно направлена специальная оперативная мобильная группа агентства.

При осмотре специалистами агентства указанной территории и в результате неотложных оперативных мероприятий обнаружили и увезли на специальную территорию агентства для обезвреживания в общей сложности 51 боеприпас, в том числе 26 ед. неразорвавшихся снарядов (1 снаряд 100 мм калибра 3BK-5M), 19 пушечных снарядов 125 мм калибра (OF-26), 1 снаряд 122 мм калибра (OF-56-1) и пр.

Был произведен осмотр близлежащей территории площадью 1 500 кв. метров, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.