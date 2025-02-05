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В Агдере обнаружены оружие и боеприпасы, принадлежавшие армянским оккупантам

В Агдере обнаружены оружие и боеприпасы, принадлежавшие армянским оккупантам Азербайджанские военнослужащие обнаружили в Агдеринском районе оружие и боеприпасы, принадлежавшие оккупационным силам Армении.
Армия
5 февраля 2025 г. 16:36
В Агдере обнаружены оружие и боеприпасы, принадлежавшие армянским оккупантам

Азербайджанские военнослужащие обнаружили в Агдеринском районе оружие и боеприпасы, принадлежавшие оккупационным силам Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По информации ведомства, оружие и боеприпасы были найдены в ходе инженерных работ.

В частности были изъяты 1 СВД, 1 РПК-74М, 1 АК-74М, 1 ручной гранатомет, 2 прибора ночного видения и 1 глушитель для автомата.

В Минобороны подчеркнули, что найденное вооружение принадлежало ВС Армении и незаконным армянским вооруженным отрядам, которые находились здесь в годы оккупации.

"На освобожденных территориях продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению", - заявили в ведомстве.

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Версия на английском языке Ammunition found in Azerbaijan's Aghdara district
Версия на азербайджанском языке Ağdərədə qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə məxsus silah-sursat aşkarlanıb

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