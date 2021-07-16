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В Агдаме состоялось открытие новой воинской части

В Агдаме состоялось открытие новой воинской части Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-быто
Армия
16 июля 2021 г. 10:53
В Агдаме состоялось открытие новой воинской части

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Агдамского района введена в эксплуатацию очередная воинская часть модульного типа, оснащенная современным оборудованием.

Отметим, что служебные помещения в комплексе оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Командир воинского объединения генерал-майор Хикмет Гасанов передал личному составу поздравления Министра обороны по случаю открытия воинской части и пожелал успехов на службе. На церемонии группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоNew military unit opened in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda yeni hərbi hissənin açılışı olub - VİDEO

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