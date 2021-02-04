В Агдаме произошел взрыв, 1 военнослужащий погиб, 2 ранены

Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерства обороны, в результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглу.
Двое других военнослужащих азербайджанской армии - Бабаев Немат Новруз оглу и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглу - получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.