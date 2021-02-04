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В Агдаме произошел взрыв, 1 военнослужащий погиб, 2 ранены

В Агдаме произошел взрыв, 1 военнослужащий погиб, 2 ранены Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.
Армия
4 февраля 2021 г. 20:42
В Агдаме произошел взрыв, 1 военнослужащий погиб, 2 ранены

Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерства обороны, в результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглу.

Двое других военнослужащих азербайджанской армии - Бабаев Немат Новруз оглу и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглу - получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda partlayış baş verib, 1 hərbçimiz həlak olub, 2-si yaralanıb

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