В Агдаме произошел взрыв, 1 военнослужащий погиб, 2 ранены

Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.

Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерства обороны, в результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглу.

Двое других военнослужащих азербайджанской армии - Бабаев Немат Новруз оглу и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглу - получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.