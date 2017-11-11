В Агдаме обнаружена мина производства Армении

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Агдамском районе была обнаружена 1 мина.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий от мин (ANAMA), мина была обнаружена на территории села Афетли.

Так, из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и Центра звонков "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на территории села Афетли Агдамского района находится 1 мина.

На основе этих данных специальная мобильная группа быстрого реагирования агентства сразу же была направлена на территорию.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена 1 противотанковая мина (ПМН-Э) 2015 года производства Республики Армения. В связи с тем, что ее невозможно было перевезти, мина была обезврежена на месте.

На территории 12 000 кв. м вокруг места обнаружения мины был проведен наземный осмотр, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.